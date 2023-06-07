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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Презентация нового главного тренера сборной Украины: как это было. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Важное событие для украинского футбола

Презентация нового главного тренера сборной Украины: как это было. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская ассоциация футбола предстаивла нового главного тренера национальной сборной. Без наставника главная команда страны находилась с начала года, когда ее свободным агентом покинул Александр Петраков. В мартовском матче против Англии "желто-синими" руководил Руслан Ротань, который в то время одновременно тренировал молодежную сборную, ФК "Александрия" и национальную.

Новым коучем национальной команды стал Сергей Ребров. Специалист в конце мая объявил о расставании с "Аль-Айном", который тренировал последние два года.

Церемония представления тренера сборной состоялась в среду, 7 июня, в Доме футбола в Киеве.

Представление тренера сборной Украины видео

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Комментарии (2)
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Vlad21 (Украина)
07.06.2023 в 13:35
Сергію Станіславовичу! Із призначенням вас на цей найважливіший пост. Ми знаємо вас і віримо у вас. Ми найстаріші вболівальники нашого Українського футболу та насамперед нашої збірної України з футболу. Бажаємо вам великих здобутків зі збірною України. Ви чемпіон світу в іншому виді спорту, а тепер настав час повторити таке досягнення і для нашої збірної з футболу. Успіхів вам і всьому тренерському складу під вашим керівництвом.
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vismut (Запорожье)
07.06.2023 в 12:57
И всё? Одна балаболка из Трибуны)) Хоть узнали что слева только Миколенко и Соболь.
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