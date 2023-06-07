Презентация нового главного тренера сборной Украины: как это было. ВИДЕО

Украинская ассоциация футбола предстаивла нового главного тренера национальной сборной. Без наставника главная команда страны находилась с начала года, когда ее свободным агентом покинул Александр Петраков. В мартовском матче против Англии "желто-синими" руководил Руслан Ротань, который в то время одновременно тренировал молодежную сборную, ФК "Александрия" и национальную.

Новым коучем национальной команды стал Сергей Ребров. Специалист в конце мая объявил о расставании с "Аль-Айном", который тренировал последние два года.

Церемония представления тренера сборной состоялась в среду, 7 июня, в Доме футбола в Киеве.

Представление тренера сборной Украины видео