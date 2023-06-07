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Презентация нового главного тренера сборной Украины: как это было. ВИДЕО
Важное событие для украинского футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская ассоциация футбола предстаивла нового главного тренера национальной сборной. Без наставника главная команда страны находилась с начала года, когда ее свободным агентом покинул Александр Петраков. В мартовском матче против Англии "желто-синими" руководил Руслан Ротань, который в то время одновременно тренировал молодежную сборную, ФК "Александрия" и национальную.
Новым коучем национальной команды стал Сергей Ребров. Специалист в конце мая объявил о расставании с "Аль-Айном", который тренировал последние два года.
Церемония представления тренера сборной состоялась в среду, 7 июня, в Доме футбола в Киеве.
Представление тренера сборной Украины видео
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