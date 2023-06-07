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Презентация нового главного тренера сборной Украины: видео LIVE трансляция
Важное событие для украинского футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская ассоциация футбола анонсировала представление нового главного тренера. Без наставника главная команда страны находилась с начала года, когда ее свободным агентом покинул Александр Петраков. В мартовских матчах "желто-синими" руководил Руслан Ротань, который в то время одновременно тренировал молодежную сборную, ФК "Александрия" и национальную.
Ожидается, что новым коучем национальной команды станет Сергей Ребров. Специалист в конце мая объявил о расставании с "Аль-Айном", который тренировал последние два года. Сам Ребров подтверждал, что возглавит сборную Украины, но также сообщил, что на тот момент
Церемония представления тренера сборной состоится в среду, 7 июня, в Доме футбола в Киеве. Начало события в 12:00 по Киеву.
Представление тренера сборной Украины онлайн трансляция
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