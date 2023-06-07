  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров: Сейчас тренер у молодежной сборной. Что будет после Евро, мы посмотрим
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Сейчас тренер у молодежной сборной. Что будет после Евро, мы посмотрим

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Трубин, Мудрик, Судаков, Ванат, Забарный могут не поехать на молодежный Евро.

Ребров: Сейчас тренер у молодежной сборной. Что будет после Евро, мы посмотрим

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию по игрокам национальной команды, которые по возрасту еще подходят к играм на молодежном Евро-2023.

"Последние полгода вы, журналисты, создавали атмосферу вокруг меня: обо мне или другом тренере. У меня был контракт, я его доработал, и сейчас я здесь. Что будет дальше - посмотрим.

Я общался с Ротанем по поводу игроков, которые отправятся сейчас в молодежную сборную. Надо понять, какая сборная важнее. Я считаю, что это национальная сборная. Но посмотрим. Если кто-то считает, что с Мальтой можно играть любыми игроками, мы в 2017-м уже играли с Мальтой [и проиграли 0:1]. Поэтому я считаю, что во-первых, мы должны сосредоточиться на национальной сборной. А дальше – молодежка начинает 21 июня, и после нашей последней игры 19 июня мы все решим.

Сейчас есть тренер у молодежной сборной. Что будет после молодежного Евро-2023, мы посмотрим", – сообщил Ребров.

Напомним, что сегодня Сергей Ребров официально возглавил сборную Украины.

По теме
yellow-arrow
Очень доволен вернуться в Украину, работать на Украину, - Ребров
yellow-arrow
Презентация нового главного тренера сборной Украины: как это было. ВИДЕО
yellow-arrow
Ребров сообщил, кто войдет в его тренерский штаб и продолжительность своего контракта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
07.06.2023 в 13:34
в молодежке нет ТРЕНЕРА там есть ФИЗРУК РОТАНЬ
Ответить
0
0
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
07.06.2023 в 12:38
Бери ЦеШо і їдьте до Меведчука! Діди з села заслуговують на справжніх тренерів!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде