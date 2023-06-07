Ребров: Сейчас тренер у молодежной сборной. Что будет после Евро, мы посмотрим

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию по игрокам национальной команды, которые по возрасту еще подходят к играм на молодежном Евро-2023.

"Последние полгода вы, журналисты, создавали атмосферу вокруг меня: обо мне или другом тренере. У меня был контракт, я его доработал, и сейчас я здесь. Что будет дальше - посмотрим.

Я общался с Ротанем по поводу игроков, которые отправятся сейчас в молодежную сборную. Надо понять, какая сборная важнее. Я считаю, что это национальная сборная. Но посмотрим. Если кто-то считает, что с Мальтой можно играть любыми игроками, мы в 2017-м уже играли с Мальтой [и проиграли 0:1]. Поэтому я считаю, что во-первых, мы должны сосредоточиться на национальной сборной. А дальше – молодежка начинает 21 июня, и после нашей последней игры 19 июня мы все решим.

Сейчас есть тренер у молодежной сборной. Что будет после молодежного Евро-2023, мы посмотрим", – сообщил Ребров.