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Ребров: Сейчас тренер у молодежной сборной. Что будет после Евро, мы посмотрим
Трубин, Мудрик, Судаков, Ванат, Забарный могут не поехать на молодежный Евро.
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию по игрокам национальной команды, которые по возрасту еще подходят к играм на молодежном Евро-2023.
"Последние полгода вы, журналисты, создавали атмосферу вокруг меня: обо мне или другом тренере. У меня был контракт, я его доработал, и сейчас я здесь. Что будет дальше - посмотрим.
Я общался с Ротанем по поводу игроков, которые отправятся сейчас в молодежную сборную. Надо понять, какая сборная важнее. Я считаю, что это национальная сборная. Но посмотрим. Если кто-то считает, что с Мальтой можно играть любыми игроками, мы в 2017-м уже играли с Мальтой [и проиграли 0:1]. Поэтому я считаю, что во-первых, мы должны сосредоточиться на национальной сборной. А дальше – молодежка начинает 21 июня, и после нашей последней игры 19 июня мы все решим.
Сейчас есть тренер у молодежной сборной. Что будет после молодежного Евро-2023, мы посмотрим", – сообщил Ребров.
Напомним, что сегодня Сергей Ребров официально возглавил сборную Украины.
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