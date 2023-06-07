Очень доволен вернуться в Украину, работать на Украину, - Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в приветственном слове в новой должности поблагодарил ВСУ и сообщил, что будет работать на Украину.

"Хочу поблагодарить ВСУ за то, что защищают нашу независимость. За то, что дают нам возможность общаться о футболе, проводить чемпионат Украины. Я сам лично и, считаю, все украинцы, и дальше буду помогать как могу Вооруженным силам и нашим людям, которые пострадали от рашитской агрессии.

Я лично очень доволен вернуться в Украину, работать на Украину. Моя семья тоже возвращается. Я очень рад, что моя жена так приняла мое решение. Как я говорил раньше, дальше будем работать на Украину.

Это, может, только вы [журналисты] ждали меня два года? Я эти два года работал, я слышал об интересе сборной Украины. Но у меня был определенный контракт. Сейчас он закончился и я должен решать мою судьбу. Поэтому сейчас, когда у меня нет контракта, у меня есть возможность подписать контракт со сборной Украины", – отметил Ребров.