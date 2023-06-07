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Очень доволен вернуться в Украину, работать на Украину, - Ребров

Национальная сборная Украины
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"Работодатель должен решать, какие функции он вкладывает в меня"

Очень доволен вернуться в Украину, работать на Украину, - Ребров

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в приветственном слове в новой должности поблагодарил ВСУ и сообщил, что будет работать на Украину.

"Хочу поблагодарить ВСУ за то, что защищают нашу независимость. За то, что дают нам возможность общаться о футболе, проводить чемпионат Украины. Я сам лично и, считаю, все украинцы, и дальше буду помогать как могу Вооруженным силам и нашим людям, которые пострадали от рашитской агрессии.

Я лично очень доволен вернуться в Украину, работать на Украину. Моя семья тоже возвращается. Я очень рад, что моя жена так приняла мое решение. Как я говорил раньше, дальше будем работать на Украину.

Это, может, только вы [журналисты] ждали меня два года? Я эти два года работал, я слышал об интересе сборной Украины. Но у меня был определенный контракт. Сейчас он закончился и я должен решать мою судьбу. Поэтому сейчас, когда у меня нет контракта, у меня есть возможность подписать контракт со сборной Украины", – отметил Ребров.

Также специалист сообщил свое мнение по поводу так называемого "института сборных", когда все национальные команды развиваются по одной структуре.

"Что касается, как говорится, "института сборных". Я считаю, что это возможно. Работодатель должен решать, какие функции он вкладывает в меня. Если он хочет, чтобы я это делал, я этим буду заниматься с удовольствием. Это моя страна, я это делал в киевском "Динамо". Это очень важно для всех национальных сборных. Если ты хочешь, чтобы игрок прогрессировал, чтобы он переходил из одного возраста в другой, он должен работать в той же структуре", - сказал Ребров.

Напомним, сегодня специалист подписал контракт с УАФ на три года.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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