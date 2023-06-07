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Ребров: Сборная Украины должна быть более агрессивной по сравнению с последним матчем против Англии
Мнение нового тренера сборной
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Новый наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу стиля игры, в котором будет играть команда под его руководством. На представлении у специалиста спросили, близка ли ему концепция, по которой работала сборная времен Шевченко.
"Когда сломались стереотипы по поводу стиля игры сборной Украины? После двух лет работы, когда Андрея Шевченко почти убивали за его игру, за его стиль. А через два года он вышел на чемпионат Европы. Я помню матч против Мальты [поражение 0:1 в 2017 году]: что делали с Андреем Николаевичем.
Поэтому я не считаю, что очень важен стиль. Сборная Украины должна быть более агрессивной по сравнению с последним матчем против Англии. А стиль вы увидите", – ответил наставник.
Напомним, первый матч под руководством нового главного тренера сборная Украины проведет уже 12 июня против Германии.
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