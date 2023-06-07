Ребров: У нас много кандидатов, есть конкуренция на каждую позицию

Новоназначенный главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о кадровом потенциале команды.

- Следили ли за последними турами чемпионата? Кого видите основным нападающим сборной Украины?

- К сожалению, травма Яремчука не позволяет ему прибыть в расположение национальной сборной. Я разговаривал с ним, он извинился и будет готовиться к новому сезону в своем клубе. Сейчас мы вызвали достаточно новых кандидатов, они заслужили быть в национальной сборной. Тот же Ванат, который последние полсезона показывал очень стабильный футбол, это очень важно для игрока сборной. Также Влад Кочергин, за которым я следил, когда он еще был в "Заре". Сейчас своими играми в Польше он заслужил на место в национальной сборной. У нас много кандидатов, есть конкуренция на каждую позицию.

- Какую роль будете отводить Мудрику и Малиновскому?

- Есть много игроков, которые не получают достаточной игровой практики. Но когда они приедут в национальную сборную, то надо смотреть на них в тренировочном процессе. Поэтому мы создаем конкуренцию на каждую позицию. Сейчас я не могу вам сказать, кто будет в основном составе в игре с Мальтой или Македонией. Это решим в тренировочном процессе.

- Считаете ли Даниила Игнатенко основной заменой для Тараса Степаненко, которому уже 34 года?

- У нас есть еще Бражко, который вызван в молодежную сборную. Мне нравится этот игрок, он очень важен в команде U-21. Я много смотрю украинского футбола и вижу несколько игроков, которые могут составить конкуренцию и Степаненко, и Сидорчуку. Даниила я знаю хорошо, он играл у меня в "Ференцвароше". У нас сейчас 3 игры, поэтому вызвали достаточно игроков. Возможно, позже подъедет Сергей Кривцов, потому что он в США.

- Кто займет позицию левого защитника, ведь основные исполнители пропускали конец сезона из-за травм?

- Если вы смотрели список, то видели, сколько игроков есть на эту позицию. К сожалению, мы не можем вызвать Зинченко, потому что он травмирован. Мы вызвали Соболя и Миколенко. Также на этой позиции может играть Матвиенко. Но сейчас его позиция в центре защиты. Соболь играл 45 минут в последнем матче, Миколенко был готов играть тоже, но сказал, что лучше подготовится к матчам национальной сборной.