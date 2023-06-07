Павелко: Самое главное – выстроить систему сборных. Здесь я доверяю Реброву

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение нового главного тренера сборной Украины, к оторым стал Сергей Ребров.

"Мы понимаем, что в отборе Евро-2024 попали в очень сложную группу. Будет фантастически, если мы выйдем в финальный турнир. Ждем качественную игру команды, которую будут видеть наши болельщики. Ребята будут делать все от них зависящее, чтобы выполнить задание — пробиться на Евро. Убежден, что наши игроки, как и наши воины ВСУ, ежедневно показывающие всему миру характер и мужество, будут выходить на поединки уверенными в своих силах и способностях, чтобы выложиться по полной.

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Есть определенные критерии для стадионов и стран, где будут проходить наши домашние игры. Сейчас мы готовимся в Словакии, ведем переговоры о других матчах с разными странами. Мы рассматриваем Германию, Польшу, Австрию. Будем рассматривать все возможности нашей команды, наших болельщиков. Очень много вопросов, в том числе и про безопасность. С каждой страной, с которой мы ведем переговоры, сейчас отрабатываются вопросы. Чуть позже мы их все озвучим.

У нас национальная сборная, очень бы хотелось, чтобы она была на всех финальных турнирах — Евро-2024, ЧМ-2026. Это главные задачи. Мы видим, какая сейчас группа, какие впереди экзамены у нашей команды. Самое главное – выстроить систему сборных. Здесь я доверяю Сергею Реброву, чтобы он полностью проанализировал юношескую, молодежную сборную, чтобы мы дали систему, которая будет работать, чтобы все находились в одной системе координат под руководством штаба национальной команды. Я благодарю Сергея Станиславовича за то, что он берется за это дело. Ожидаю, что через несколько лет увидим результаты этой работы.

Хотел бы поблагодарить наших коллег из Немецкого футбольного союза за важное решение о проведении юбилейного матча с нашей сборной. Собранные с этого поединка средства будут перечислены в поддержку Украины. Очень важно, что своей игрой наша сборная поможет наполнить стадион в Бремене. Я уверен, что стадион будет полным, а игра будет важна не только информационно для тренерского штаба, но и для Украины, ведь такие матчи помогают собирать деньги на ВСУ и потребности нашей страны. Спасибо нашим коллегам из Германии, это очень большое дело", - сказал Павелко.