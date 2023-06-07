"Проявление настоящего патриотизма": Ермак поздравил Реброва с назначением в сборную Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на назначение Сергея Реброва главным тренером сборной .

"Друг, поздравляю с назначением на должность главного тренера сборной Украины по футболу. Несмотря на предложения от других клубов ты выбрал национальную команду. Читайте также ТаТоТаке: Ребров обсуждал с Ермаком работу в сборной Украины Желание вернуться и работать на страну в это сложное время – проявление настоящего патриотизма. Профессиональных успехов для тебя и побед", - написал Ермак.

Напомним, что контракт Реброва заключен на три года. Задача перед сборной – бороться за выход на каждый крупный турнир сборных.