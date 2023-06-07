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"Проявление настоящего патриотизма": Ермак поздравил Реброва с назначением в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Отреагировали и в Офисе президента

"Проявление настоящего патриотизма": Ермак поздравил Реброва с назначением в сборную Украины

фото из соцсетей

Новина українською

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на назначение Сергея Реброва главным тренером сборной.

"Друг, поздравляю с назначением на должность главного тренера сборной Украины по футболу.

Несмотря на предложения от других клубов ты выбрал национальную команду.

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Желание вернуться и работать на страну в это сложное время – проявление настоящего патриотизма.

Профессиональных успехов для тебя и побед", - написал Ермак.

Напомним, что контракт Реброва заключен на три года. Задача перед сборной – бороться за выход на каждый крупный турнир сборных.

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В статье: Сергей Ребров Украина Андрей Ермак
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
07.06.2023 в 19:46
Я сподіваюсь призвіще адміністратора ОПУ тут не через темнік згадали.
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