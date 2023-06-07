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"Проявление настоящего патриотизма": Ермак поздравил Реброва с назначением в сборную Украины
Отреагировали и в Офисе президента
фото из соцсетей
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на
"Друг, поздравляю с назначением на должность главного тренера сборной Украины по футболу.
Несмотря на предложения от других клубов ты выбрал национальную команду.
Желание вернуться и работать на страну в это сложное время – проявление настоящего патриотизма.
Профессиональных успехов для тебя и побед", - написал Ермак.
Напомним, что контракт Реброва заключен на три года. Задача перед сборной – бороться за выход на каждый крупный турнир сборных.
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