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Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж

Национальная сборная Украины
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У главной команды страны новый тренер

Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня новым главным тренером сборной Украины является Сергей Ребров. Специалиста представили журналистам на специальной пресс-конференции, которая прошла в Доме футбола в Киеве. Ребров пообщался с прессой, после чего представители УАФ вручили тренеру символическую футболку.

Напомним, первый матч во главе сборной Украины Сергей Ребров проведет уже 12 июня. Соперником в благотворительной игре станет Германия.

Фотогалерея

Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 1Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 2Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 3Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 4Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 5Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 6Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 7Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 8Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 9Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 10Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 11Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 12Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 13Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 14Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 15Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 16Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 17Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 18Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 19Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 20Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 21Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 22Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж - фото 23
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В статье: Сергей Ребров Украина Андрей Павелко фото
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