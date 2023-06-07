Как Сергея Реброва представили главным тренером сборной. Фоторепортаж

Сегодня новым главным тренером сборной Украины является Сергей Ребров. Специалиста представили журналистам на специальной пресс-конференции, которая прошла в Доме футбола в Киеве. Ребров пообщался с прессой, после чего представители УАФ вручили тренеру символическую футболку.

Напомним, первый матч во главе сборной Украины Сергей Ребров проведет уже 12 июня. Соперником в благотворительной игре станет Германия.

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