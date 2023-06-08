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Национальная сборная Украины

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Стало известно, кто покажет матч между сборными Украины и Германии

Национальная сборная Украины
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Дебютная игра Сергея Реброва во главе главной команды страны

Стало известно, кто покажет матч между сборными Украины и Германии

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

В понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Сине-желтые сыграют товарищеский поединок против команды Германии.

Прямая трансляция игры будет доступна на медиасервисе MEGOGO: на интерактивном канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" или "Спорт", и на местных телеканалах "Суспільного Мовлення" (например, "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро", "Суспільне Тернопіль" и т.д) в цифровом эфире T2 и кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). Об этом сказано в пресс-релизе MEGOGO.

Комментаторами на обеих платформах станут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. Предматчевая студия на MEGOGO начнется в 18:00, а студия на местных каналах "Суспільного Мовлення" в 18:15. Старт встречи – в 19.00.

Напомним, спарринг Германия - Украина пройдет в Бремене. Отметим, что этот матч станет 1000-м в истории Бундестим.

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В статье: Украина Германия Megogo
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