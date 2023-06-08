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Шахтер увольняет Йовичевича? Как будет играть сборная с Ребровым и почему Месси перешел в МЛС
Максим Гиленко дает подробную аналитику
Известный комментатор и журналист Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол анализирует финал Лиги Конференций и отвечает на вопрос, действительно ли этот турнир кому-то нужен. Конечно, много внимания уделяет назначению Сергея Реброва, который не собирается играть в испанский, итальянский или любой другой футбол. Макс не мог обойти стороной переезд Месси в США – говорит, что все ради Мундиаля. Ну и самое свежее обсуждение – вероятная отставка Игоря Йовичевича с поста главного тренера Шахтера.
В этом выпуске:
- 00:49 – Лига Конференций нужна. Доказано Вест Хэмом и Фиорентиной
- 03:02 – О Джарроде Боуэне - главном герое финала Лиги Конференций
- 04:39 – От слов до назначения – 669 дней. Ребров наконец-то возглавил сборную
- 06:00 - Ситуация в группе отбора на Евро для Украины не безнадежна
- 06:37 – Ребров выбрал адекватный список на июньские матчи
- 07:18 – Сергей Станиславович имеет поддержку болельщиков
- 08:01 – Ребров не уважает журналистов?
- 09:29 – Построение вертикали в сборных, похоже, не обсуждали
- 10:47 – Стиль для сборной не важен - вот почему
- 16:18 – Месси стал партнером Кривцова – почему Лео сделал такой выбор
- 19:32 – Других вариантов кроме США у Месси не было, он сам это объяснил
- 21:35 – Жоан Лапорта – популист
- 24:27 – Йовичевич таки уходит из Шахтера?
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