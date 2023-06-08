Шахтер увольняет Йовичевича? Как будет играть сборная с Ребровым и почему Месси перешел в МЛС

Известный комментатор и журналист Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол анализирует финал Лиги Конференций и отвечает на вопрос, действительно ли этот турнир кому-то нужен. Конечно, много внимания уделяет назначению Сергея Реброва, который не собирается играть в испанский, итальянский или любой другой футбол. Макс не мог обойти стороной переезд Месси в США – говорит, что все ради Мундиаля. Ну и самое свежее обсуждение – вероятная отставка Игоря Йовичевича с поста главного тренера Шахтера.

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