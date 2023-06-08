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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шахтер увольняет Йовичевича? Как будет играть сборная с Ребровым и почему Месси перешел в МЛС

Национальная сборная Украины
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Максим Гиленко дает подробную аналитику

Шахтер увольняет Йовичевича? Как будет играть сборная с Ребровым и почему Месси перешел в МЛС

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор и журналист Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол анализирует финал Лиги Конференций и отвечает на вопрос, действительно ли этот турнир кому-то нужен. Конечно, много внимания уделяет назначению Сергея Реброва, который не собирается играть в испанский, итальянский или любой другой футбол. Макс не мог обойти стороной переезд Месси в США – говорит, что все ради Мундиаля. Ну и самое свежее обсуждение – вероятная отставка Игоря Йовичевича с поста главного тренера Шахтера.

В этом выпуске:

  • 00:49 – Лига Конференций нужна. Доказано Вест Хэмом и Фиорентиной
  • 03:02 – О Джарроде Боуэне - главном герое финала Лиги Конференций
  • 04:39 – От слов до назначения – 669 дней. Ребров наконец-то возглавил сборную
  • 06:00 - Ситуация в группе отбора на Евро для Украины не безнадежна
  • 06:37 – Ребров выбрал адекватный список на июньские матчи
  • 07:18 – Сергей Станиславович имеет поддержку болельщиков
  • 08:01 – Ребров не уважает журналистов?
  • 09:29 – Построение вертикали в сборных, похоже, не обсуждали
  • 10:47 – Стиль для сборной не важен - вот почему
  • 16:18 – Месси стал партнером Кривцова – почему Лео сделал такой выбор
  • 19:32 – Других вариантов кроме США у Месси не было, он сам это объяснил
  • 21:35 – Жоан Лапорта – популист
  • 24:27 – Йовичевич таки уходит из Шахтера?

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В статье: канал UA-Футбол
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