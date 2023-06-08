Сборная Украины вылетела в Германию на свой первый сбор под руководством Реброва. ФОТО

Сборная Украины начала свой тренировочный сбор, который предшествует июньским матчам команды.

Сине-желтые начали свой путь на сбор вечером накануне, сев в поезд на столичном вокзале. Перед отъездом главный тренер сине-желтых Сергей Ребров и сборники встретились в детской комнате терминала Центрального вокзала с игроками детской команды киевского Локомотива.

Из Киева в польский Холм выехали игроки украинских клубов, а также защитник английского "Борнмута" Илья Забарный, который после завершения клубного сезона успел не только побывать дома, но и сменить социальный статус.

Сегодня утром из Холма национальная команда автобусом доехала до аэропорта Фредерика Шопена в Варшаве, а уже оттуда вылетела до первого места дислокации во время июньского сбора — Бремена.

В польской столице к группе присоединились два легионера —Владислав Кочергин из ченстоховского "Ракува" и Виталий Миколенко из английского "Эвертона". Остальные игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, прибудут непосредственно в Бремен.

В Германию сине-желтые прибыли в 15.30 по местному времени. Учитывая длинную дорогу, тренерский штаб решил провести сегодня в отеле стретчинг для восстановления. Первая тренировка под руководством нового наставника Сергея Реброва состоится завтра на поле футбольного центра бременского "Вердера".

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия) , Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль -Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув" Ченстохова, Польша).

Нападающие: Артем Довбык (СК "Днепр-1" Днепр), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Заря" Луганск).