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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Начали с теории. УАФ опубликовала фото с первой тренировки сборной во главе с Ребровым

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые провели восстановительную работу

Начали с теории. УАФ опубликовала фото с первой тренировки сборной во главе с Ребровым

Фото: УАФ

Новина українською

Сборная Украины начала свой тренировочный сбор, который предшествует июньским матчам команды. В четверг, 8 июня, сине-желтые под руководством нового главного тренера Сергея Реброва прибыли в Бремен на товарищескую игру против Германии.

Вечером того же дня у главной команды страны была теория, после чего футболисты провели восстановительные процедуры. Первая полноценная тренировка состоится сегодня, 9 июня, на поле футбольного центра бременского "Вердера".

Напомним, товарищеская игра Германия - Украины пройдет в понедельник, 12 июня и начнется в 19:00. Далее команду Сергея Реброва будут ожидать поединки в рамках отбора на Евро-2024 - 16 и 19 июня против Северной Македонии и Мальты соответственно.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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