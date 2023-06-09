Начали с теории. УАФ опубликовала фото с первой тренировки сборной во главе с Ребровым

Сборная Украины начала свой тренировочный сбор, который предшествует июньским матчам команды. В четверг, 8 июня, сине-желтые под руководством нового главного тренера Сергея Реброва прибыли в Бремен на товарищескую игру против Германии.

Вечером того же дня у главной команды страны была теория, после чего футболисты провели восстановительные процедуры. Первая полноценная тренировка состоится сегодня, 9 июня, на поле футбольного центра бременского "Вердера".

Напомним, товарищеская игра Германия - Украины пройдет в понедельник, 12 июня и начнется в 19:00. Далее команду Сергея Реброва будут ожидать поединки в рамках отбора на Евро-2024 - 16 и 19 июня против Северной Македонии и Мальты соответственно.