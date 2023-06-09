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Национальная сборная Украины

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Бондарь: Ребров? Есть большое вдохновение, амбиции и желание играть

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины под руководством нового главного тренера готовится к матчу с Германией

Бондарь: Ребров? Есть большое вдохновение, амбиции и желание играть

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Защитник сборной Украины Валерий Бондарь оценил первые дни работы под руководством нового главного тренера Сергея Реброва.

Напомним, что сейчас команда находится в Германии, где готовится к спаррингу с местной национальной сборной.

"Дорога была тяжелая, но мы уже привыкли к этому в сезоне. Когда была Лига чемпионов, то была такая же ситуация.

Новый тренер? Есть большое вдохновение, амбиции и желание играть. Познакомились с тренером, с легендой украинского футбола и "Динамо", — сказал Бондарь.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в понедельник, 12 июня и начнется в 19:00.

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В статье: Украина Германия Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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