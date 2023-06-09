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Бондарь: Ребров? Есть большое вдохновение, амбиции и желание играть
Сборная Украины под руководством нового главного тренера готовится к матчу с Германией
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Защитник
Напомним, что сейчас команда находится в Германии, где готовится к спаррингу с местной национальной сборной.
"Дорога была тяжелая, но мы уже привыкли к этому в сезоне. Когда была Лига чемпионов, то была такая же ситуация.
Новый тренер? Есть большое вдохновение, амбиции и желание играть. Познакомились с тренером, с легендой украинского футбола и "Динамо", — сказал Бондарь.
Напомним, что матч Германия – Украина состоится в понедельник, 12 июня и начнется в 19:00.
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