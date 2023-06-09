Сборная Украины провела свои первые "полевые" тренировки при Реброве. ФОТО

Сборная Украины провела свой первый полноценный рабочий день под руководством нового главного тренера Сергея Реброва.

Сегодня в Бремене команда провела сразу две тренировки.

Во время утреннего занятия игроки отрабатывали технику работы с мячом — прием и передачу. В то же время, основной вектор работы имел тактическую направленность.

Вечером команда отрабатывала пасинг с завершением, после чего сборники выполняли тактические задания в формате игровых серий.

Завтра сборную Украины ожидает продолжение работы.