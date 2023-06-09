Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины провела свои первые "полевые" тренировки при Реброве. ФОТО
В пятницу команда провела две тренировки
Фото Павла Кубанова
Сегодня в Бремене команда провела сразу две тренировки.
Во время утреннего занятия игроки отрабатывали технику работы с мячом — прием и передачу. В то же время, основной вектор работы имел тактическую направленность.
Вечером команда отрабатывала пасинг с завершением, после чего сборники выполняли тактические задания в формате игровых серий.
Завтра сборную Украины ожидает продолжение работы.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги чемпионов
- Черноморец: кадровые потери летнего межсезонья
- Полесье ведет переговоры с футболистом Динамо – Источник
- Шахтер увольняет Йовичевича? Как будет играть сборная с Ребровым и почему Месси перешел в МЛС
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
Новости по теме
- 20:44 Украинские Сборная Украины вылетела в Германию на свой первый сбор под руководством Реброва. ФОТО
- 06:40 Зарубежные Новый клуб Месси, Ребров во главе СБУ и топ-новобранец Реала. Главные новости за 7 июня
- 00:28 Украинские Ребров: Ярмоленко сейчас в очень хорошей форме. Уверен, что в Динамо его ждут