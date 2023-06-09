  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины провела свои первые "полевые" тренировки при Реброве. ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины провела свои первые "полевые" тренировки при Реброве. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

В пятницу команда провела две тренировки

Сборная Украины провела свои первые "полевые" тренировки при Реброве. ФОТО

Фото Павла Кубанова

Новина українською

Сборная Украины провела свой первый полноценный рабочий день под руководством нового главного тренера Сергея Реброва.

Сегодня в Бремене команда провела сразу две тренировки.

Во время утреннего занятия игроки отрабатывали технику работы с мячом — прием и передачу. В то же время, основной вектор работы имел тактическую направленность.

Вечером команда отрабатывала пасинг с завершением, после чего сборники выполняли тактические задания в формате игровых серий.

Завтра сборную Украины ожидает продолжение работы.

По теме
yellow-arrow
Назначение Реброва вселяет уверенность. Анонс июньских матчей сборной Украины
yellow-arrow
Ордец: Могу, готов играть в сборной Украины, но я не могу сам себя туда вызвать
yellow-arrow
Бондарь: Ребров? Есть большое вдохновение, амбиции и желание играть
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде