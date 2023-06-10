Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Сборная Украины продолжает цикл отбора к Евро-2024, но в то же время начинает новый этап в своей истории. Этап с Сергеем Ребровым. Бывший тренер "Динамо" возглавил национальную команду и попытается вывести ее на ближайший форум. Уже в скором времени – официальные матчи в квалификационной группе, однако сначала – спарринг с Германией.

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Это будет благотворительный матч, приуроченный к юбилею сборной Германии (1000 проведенных игр). В то же время, матч очень важен для сборной Украины и сугубо со спортивной точки зрения, ведь есть возможность оценить свои силы на фоне топ-соперника. О новом тренерском штабе уже сказано. В таких условиях товарищеская игра не может быть не нужна.

Матч состоится в понедельник, 12-го июня 2023-го года, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO: на интерактивном канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" или "Спорт". Также трансляция будет на местных телеканалах "Суспільного мовлення" (например, "Суспільне: Київ", "Суспільне: Дніпро", "Суспільне: Тернопіль" и т.д.) в цифровом эфире T2, а также в кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Комментаторами на обеих платформах станут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. Предматчевая студия на MEGOGO начнется в 18:00, а студия на местных каналах "Суспільного мовлення" – в 18:15.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой трансляции онлайн от UA-Футбол >>>