Виталий Миколенко: Раньше я немного работал с Ребровым в Динамо, так что приятно будет сделать это снова

Девятого июня сборная Украины провела первый полноценный рабочий день в Бремене, готовясь к поединку с Германией. Этот день вместил в себя сразу две тренировки. Утром игроки отрабатывали технику работы с мячом, а вечером тактические задачи в формате игровых серий.

О своих первых впечатлениях от работы под руководством Сергея Реброва рассказал защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко.

"Впечатления положительные, как всегда. Каждый миг, каждую минуту я наслаждаюсь пребыванием в сборной. Новый тренер, новые правила, новая тактика. Пытаемся понять их с первых минут. Сборная – это сборная, а клуб – это клуб. Неважно, какие успехи или неурядицы в клубе. Я приезжаю сюда и наслаждаюсь каждым моментом. Раньше я немного работал с Сергеем Станиславовичем в "Динамо", так что приятно будет сделать это снова. Счастлив, что у нас такой тренерский штаб, который понимает, как мы должны играть, и рассказывает нам об этом. Мы готовимся к отборочным матчам Евро-2024, и я хотел бы поблагодарить сборную Германии, которая пригласила нас на свой 1000-й поединок в истории. Это будет первая наша игра на нынешнем сборе, и будет очень важно выполнить все наставления тренерского штаба. Главное сейчас – представлять свою страну на спортивном фронте. Как сказал главный тренер, нужно демонстрировать дух, страсть в каждом матче, потому что это сборная Украины. Все ребята отлично понимают, что это сборная. Сюда без страсти никто не приезжает", - сказал Виталий Миколенко.

Напомним, матч против Германии сборная Украины проведет 12 июня в Бремене на "Везерштадионе". Это будет благотворительный товарищеский поединок, который станет 1000-м в истории Бундестим (начало в 19.00 по киевскому времени).