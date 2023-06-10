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Национальная сборная Украины

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Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч Германия - Украина

Национальная сборная Украины
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Из Греции

Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч Германия - Украина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 12 июня в Бремене на "Везерштадионе" пройдет контрольный поединок между сборными Германии и Украины.

УАФ на своем сайте опубликовала информацию на счет судейской бригады, которая будет обслуживать этот матч.

На этой игре будут работать арбитры из Греции, а именно: главным арбитром выступит Анастасиос Судиропулос. На линиях ему помогут Рейнхард Буксбаум и Хасан Кула. Четвертый арбитр – Иоаннис Пападопулос. Арбитр ВАР – Аристотелис Диамантопулос, ассистент арбитра ВАР – Спиридон Зампалас.

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В статье: Украина Германия
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Источник:
УАФ

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