Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч Германия - Украина

В понедельник, 12 июня в Бремене на "Везерштадионе" пройдет контрольный поединок между сборными Германии и Украины.

УАФ на своем сайте опубликовала информацию на счет судейской бригады, которая будет обслуживать этот матч.

На этой игре будут работать арбитры из Греции, а именно: главным арбитром выступит Анастасиос Судиропулос. На линиях ему помогут Рейнхард Буксбаум и Хасан Кула. Четвертый арбитр – Иоаннис Пападопулос. Арбитр ВАР – Аристотелис Диамантопулос, ассистент арбитра ВАР – Спиридон Зампалас.