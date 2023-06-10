Национальная сборная Украины
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Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат Европы
В финале одолели Англию
Фото: ifcpf.com
Сегодня Паралимпийская сборная Украины по футболу с последствиями ДЦП выиграла чемпионат Европы. В финале ребята одолели Англию со счетом 3:0.
На своем пути "сине-желтые" одолели Германию, Шотландию и Ирландию в групповом этапе. В полуфинале победили они победили Испанию.
До этого казаки выигрывали турнир в 1999, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 они заняли второе место. В целом это их 6 победа на чемпионатах Европы.
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10.06.2023 в 21:15
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