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Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат Европы

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

В финале одолели Англию

Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат Европы

Фото: ifcpf.com

Новина українською

Сегодня Паралимпийская сборная Украины по футболу с последствиями ДЦП выиграла чемпионат Европы. В финале ребята одолели Англию со счетом 3:0.

На своем пути "сине-желтые" одолели Германию, Шотландию и Ирландию в групповом этапе. В полуфинале победили они победили Испанию.

До этого казаки выигрывали турнир в 1999, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 они заняли второе место. В целом это их 6 победа на чемпионатах Европы.

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В статье: Паралимпийская сборная
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
10.06.2023 в 21:15
Чому б не залучити одного двох хлопчаків до головної збірної, вони Англійців розкатали насухо
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