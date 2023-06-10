Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат Европы

Сегодня Паралимпийская сборная Украины по футболу с последствиями ДЦП выиграла чемпионат Европы. В финале ребята одолели Англию со счетом 3:0.

На своем пути "сине-желтые" одолели Германию, Шотландию и Ирландию в групповом этапе. В полуфинале победили они победили Испанию.

До этого казаки выигрывали турнир в 1999, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 они заняли второе место. В целом это их 6 победа на чемпионатах Европы.