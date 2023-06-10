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Ванат: Будет очень приятно посмотреть на уровень Германии
Владислав о своем первом вызове во взрослую сборную
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий национальной сборной Украины Владислав Ванат поделился мнениями перед матчами национальной команды.
– Как тебе первые тренировки в сборной Украины? Как себя чувствуешь?
– Чувствую себя хорошо. Втягиваемся в этот режим и пытаемся понять, что от нас хочет тренерский штаб.
– Так чего хочет?
– Это секрет.
– Это первый вызов для тебя, мы уже говорили о том, что ты его ожидал и где-то твои ожидания сбываются.
– Да, сбываются. Коллектив очень хорошо принял, хорошая атмосфера.
– Сергей Станиславович уже говорил тебе какие-то наставления, как форварду?
– Подсказ происходит в тренировочном процессе. Позже будем больше знакомиться.
– Ты из системы "Динамо". Ты помнишь тот момент, когда Сергей Станиславович работал тренером клуба?
– Помню конечно. Мы мячи подавали на этих матчах. Так что я не могу этого не помнить.
– Что думаешь о нашем ближайшем оппоненте – Германии?
– Очень хорошая команда, наверное, одна из лучших в мире. Будет очень приятно показать и посмотреть уровень этой команды.
– Потом у нас игры квалификации против Македонии и Мальты.
– Конечно, нужно играть на максимум и выигрывать, – рассказал форвард киевского "Динамо".
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