Ванат: Будет очень приятно посмотреть на уровень Германии

Нападающий национальной сборной Украины Владислав Ванат поделился мнениями перед матчами национальной команды.

– Как тебе первые тренировки в сборной Украины? Как себя чувствуешь?

– Чувствую себя хорошо. Втягиваемся в этот режим и пытаемся понять, что от нас хочет тренерский штаб.

– Так чего хочет?

– Это секрет.

– Это первый вызов для тебя, мы уже говорили о том, что ты его ожидал и где-то твои ожидания сбываются.

– Да, сбываются. Коллектив очень хорошо принял, хорошая атмосфера.

– Сергей Станиславович уже говорил тебе какие-то наставления, как форварду?

– Подсказ происходит в тренировочном процессе. Позже будем больше знакомиться.

– Ты из системы "Динамо". Ты помнишь тот момент, когда Сергей Станиславович работал тренером клуба?

– Помню конечно. Мы мячи подавали на этих матчах. Так что я не могу этого не помнить.

– Что думаешь о нашем ближайшем оппоненте – Германии?

– Очень хорошая команда, наверное, одна из лучших в мире. Будет очень приятно показать и посмотреть уровень этой команды.

– Потом у нас игры квалификации против Македонии и Мальты.

– Конечно, нужно играть на максимум и выигрывать, – рассказал форвард киевского "Динамо".