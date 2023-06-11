Ярмоленко: Ребров любит умный футбол, а не просто защищаться и бить мяч вперед

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о впечатлениях от работы нового главного тренера Сергея Реброва.

"У нас не так много времени, как хотелось бы. Поэтому у нас очень интенсивные дни. Теория по два раза в день. Вчера было две тренировки. Сегодня одна, но такая нормальная, можно сказать. Мы хорошо поработали. Тренер пытается объяснить свое видение игры в атаке, в обороне… Все ребята с интересом слушают его и пытаются выполнять то, что Сергей Станиславович просит всех нас.

Сергей Станиславович – уже опытный тренер. Он работал во многих чемпионатах. Я видел, что он выбирает тактику, исходя из игроков. Есть небольшие нововведения, но тот стиль игры, который был в "Аль-Айне", у "Динамо", когда мы работали вместе, я не могу сказать, что что-то изменилось.

Сергей Станиславович любит умный футбол. Не просто защищаться и бить мяч вперед. Любит, чтобы был баланс между атакой и обороной. Его любопытно слушать. Я вижу, что ребята прониклись его тактическими задумками. Всем сейчас интересно. Самое главное – чтобы все, о чем он нас просит на тренировках и теоретических занятиях мы выполняли на футбольном поле. Я уверен, что тогда у нас будет результат", – сказал Ярмоленко.