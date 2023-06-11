  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ванат: Помню Динамо времен Реброва. Мы тогда подавали игрокам мяч. А сейчас он мой тренер
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат: Помню Динамо времен Реброва. Мы тогда подавали игрокам мяч. А сейчас он мой тренер

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Игрок входит в курс дел

Ванат: Помню Динамо времен Реброва. Мы тогда подавали игрокам мяч. А сейчас он мой тренер

ФК Динамо

Новина українською

Форвард сборной Украины Владислав Ванат поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде и работы под руководством Сергея Реброва.

"Я чувствую себя хорошо, постепенно втягиваемся в режим. Сейчас пытаемся понять все требования нового тренерского штаба. А вот чего он хочет — это секрет. Очень ожидал вызова в сборную и рад, что мои ожидания сбылись. Ребята прекрасно меня приняли, в команде вообще царит хорошая атмосфера.Мы полностью погружены в тренировочный процесс, но пока конкретных установок для меня от Сергея Станиславовича еще не было.Наверное, позже познакомимся поближе.

Я помню "Динамо" времен Реброва. Мы тогда подавали игрокам мяч. А сейчас он мой главный тренер, и это очень приятно. Нашим ближайшим оппонентом будет Германия. Это очень хорошая команда, одна из самых лучших в мире. Интересно будет сыграть с ней и посмотреть на ее сегодняшний уровень. Затем будут уже поединки отбора Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой. У них нужно выкладываться по максимуму и выигрывать", - отметил Владислав Ванат.

Напомним, 10 июня сборная Украины провела уже третью тренировку в Бремене. Основная работа была посвящена наработке тактических элементов игровой модели, которую наставник "сине-желтых" Сергей Ребров готовит на матч.

По теме
yellow-arrow
Ровно 11 лет назад. В этот день Шевченко оформил победный дубль в стартовом матче Евро-2012
yellow-arrow
Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023
yellow-arrow
Ребров – о работе Ротаня в матче с Англией: Если он что-то спрашивал у меня, то личное
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде