Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ванат: Пытаемся понять все требования нового тренерского штаба. Чего он хочет — это секрет
Игрок входит в курс дел
ФК Динамо
Форвард сборной Украины Владислав Ванат поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде и работы под руководством Сергея Реброва.
"Я чувствую себя хорошо, постепенно втягиваемся в режим. Сейчас пытаемся понять все требования нового тренерского штаба. А вот чего он хочет — это секрет. Очень ожидал вызова в сборную и рад, что мои ожидания сбылись. Ребята прекрасно меня приняли, в команде вообще царит хорошая атмосфера.Мы полностью погружены в тренировочный процесс, но пока конкретных установок для меня от Сергея Станиславовича еще не было.Наверное, позже познакомимся поближе.
Я помню "Динамо" времен Реброва. Мы тогда подавали игрокам мяч. А сейчас он мой главный тренер, и это очень приятно. Нашим ближайшим оппонентом будет Германия. Это очень хорошая команда, одна из самых лучших в мире. Интересно будет сыграть с ней и посмотреть на ее сегодняшний уровень. Затем будут уже поединки отбора Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой. У них нужно выкладываться по максимуму и выигрывать", - отметил Владислав Ванат.
Напомним, 10 июня сборная Украины провела уже третью тренировку в Бремене. Основная работа была посвящена наработке тактических элементов игровой модели, которую наставник "сине-желтых" Сергей Ребров готовит на матч.
Популярное сейчас
- В УЕФА, несмотря на дисквалификацию, насчитали России баллы в Таблицу коэффициентов. Они выше, чем у 29-ти Ассоциаций
- Сегодня состоится финал молодежного Чемпионата мира по футболу
- Гвардиола: Усталый. Спокойный. Доволен. Это так тяжело выиграть
- Ребров сообщил, кто войдет в его тренерский штаб и продолжительность своего контракта
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО