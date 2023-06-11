Ванат: Пытаемся понять все требования нового тренерского штаба. Чего он хочет — это секрет

Форвард сборной Украины Владислав Ванат поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде и работы под руководством Сергея Реброва.

"Я чувствую себя хорошо, постепенно втягиваемся в режим. Сейчас пытаемся понять все требования нового тренерского штаба. А вот чего он хочет — это секрет. Очень ожидал вызова в сборную и рад, что мои ожидания сбылись. Ребята прекрасно меня приняли, в команде вообще царит хорошая атмосфера.Мы полностью погружены в тренировочный процесс, но пока конкретных установок для меня от Сергея Станиславовича еще не было.Наверное, позже познакомимся поближе.

Я помню "Динамо" времен Реброва. Мы тогда подавали игрокам мяч. А сейчас он мой главный тренер, и это очень приятно. Нашим ближайшим оппонентом будет Германия. Это очень хорошая команда, одна из самых лучших в мире. Интересно будет сыграть с ней и посмотреть на ее сегодняшний уровень. Затем будут уже поединки отбора Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой. У них нужно выкладываться по максимуму и выигрывать", - отметил Владислав Ванат.