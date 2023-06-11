Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая прес-конференция Сергея Реброва во главе сборной Украины - ВИДЕО ОНЛАЙН
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Вашему вниманию трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва перед товарищеским матчем против сборной Германии. Начало в 17:30. Позже будет доступна текстовая версия пресс-конференции.
Напомним, что матч против сборной Германии состоится в понедельник, 12 июня.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Разнесли вдребезги. ВИДЕО, как ВСУ накрыли колону россиян в Запорожской области
- Хорватия - Украина: смотреть онлайн бесплатно полуфинал ЧМ по сокке
- Шахтер будет в третьей корзине при жеребьевке групп Лиги чемпионов 2023/24
- Сергей Ребров возглавил сборную Украины - ОФИЦИАЛЬНО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 20:44 Украинские Сборная Украины вылетела в Германию на свой первый сбор под руководством Реброва. ФОТО
- 19:36 Украинские "Проявление настоящего патриотизма": Ермак поздравил Реброва с назначением в сборную Украины
- 18:37 Украинские Павелко: Самое главное – выстроить систему сборных. Здесь я доверяю Реброву
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
11.06.2023 в 15:10
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн