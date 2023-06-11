Первая прес-конференция Сергея Реброва во главе сборной Украины - ВИДЕО ОНЛАЙН

Вашему вниманию трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва перед товарищеским матчем против сборной Германии. Начало в 17:30. Позже будет доступна текстовая версия пресс-конференции.

Напомним, что матч против сборной Германии состоится в понедельник, 12 июня.