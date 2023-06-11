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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Первая прес-конференция Сергея Реброва во главе сборной Украины - ВИДЕО ОНЛАЙН

Национальная сборная Украины
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Первая прес-конференция Сергея Реброва во главе сборной Украины - ВИДЕО ОНЛАЙН

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вашему вниманию трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва перед товарищеским матчем против сборной Германии. Начало в 17:30. Позже будет доступна текстовая версия пресс-конференции.

Напомним, что матч против сборной Германии состоится в понедельник, 12 июня.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.06.2023 в 15:10
не давай не каких обещаний--потом сожрут как и Петракова---вы же не РОТАНИ
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