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Ребров – о работе Ротаня в матче с Англией: Если он что-то спрашивал у меня, то личное

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Пресс-конференция главного тренера сборной Украины

Ребров – о работе Ротаня в матче с Англией: Если он что-то спрашивал у меня, то личное

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в преддверии дебютного для себя матча на этом посту пообщался с журналистами. В первую очередь специалист поблагодарил Германию за поддержку Украины в войне против России.

"Очень важно подготовиться к официальным матчам. Сейчас у нас нет много времени на подготовку к официальным матчам. Мы будем смотреть на эту игру как на подготовку к официальным играм.

Большая благодарность Германии. Они очень сильно поддерживают Украину во время войны. Мы гордимся, что сейчас здесь и сыграем в юбилейном тысячном матче сборной Германии. Для меня футбол – это эмоции для наших людей, для нашей страны. Из-за войны нам не хватает этих эмоций. Я сказал игрокам, что нам нужно дать эти эмоции для людей из Украины, поддержать их, показать характер. Да, эта игра не официальная, но я уверен, что она очень важна. Очень важно, что мы сейчас здесь и показываем, что Украина живет и мы играем в футбол".

Также Ребров ушел от ответа, имел ли он какое-либо влияние на сборную Украины в матче против Англии в марте.

"У нас очень сложная группа. Для меня очень важно представить Украину на Евро. Мы будем стараться в каждом матче, не терять концентрацию, пытаться набирать очки в каждой игре. А потом посмотрим, где мы будем.

Матч с Англией? Я не понимаю, зачем говорить об этой игре. Наставник был Ротань. Я не могу комментировать это. Если Руслан Петрович что-то спрашивал меня, он спрашивал личное. Но он являлся тренером тренером национальной сборной. Сейчас я тренер, буду отвечать за результат и готовить команду к игре.

Мои систенты в сборной? Все специалисты, с которыми я работал в "Аль-Айне", все были довольны работать на Украину. Это было предложение семи специалистам, и ассоциация поддержала мое предложение".

Немецкие журналисты напомнили наставнику, что в 1997 году он играл против Германии в матче отбора на ЧМ-1998.

"Каждый стадион в Германии показывает, что это футбольная страна. Каждый город живет футболом. Очень интересно и важно играть при такой атмосфере. Уверен, что завтра весь стадион будет поддерживать Германию. Я помню игру с Германией в 1997, но я не помню какие-то особые моменты из той игры".

Напоследок у главного тренера спросили относительно его зарубежного этапа, продолжавшегося шесть лет карьеры, и возвращения в Украину.

"Это другая работа. Но это работа на сборную Украины. Любой украинский специалист, если ему предложат работать на Украину, не откажется. Я горжусь, что работаю на Украину и сделаю все, что в моих силах.

Я работал два года в "Аль-Айне". Думаю, это были успешные годы. Но я хотел вернуться в Украину. Я работал шесть лет за границей. Конечно, это интересно. Но мое сердце с Украиной, и я решил вернуться в Украину и работать со сборной", - подытожил Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Украина Германия
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Комментарии (1)
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OctoberFest (Голая Пристань)
11.06.2023 в 18:24
що можна запитувати умовний асистент у головного? які носки на матч одягнути?
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