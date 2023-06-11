  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ровно 11 лет назад. В этот день Шевченко оформил победный дубль в стартовом матче Евро-2012
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ровно 11 лет назад. В этот день Шевченко оформил победный дубль в стартовом матче Евро-2012

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Кажется, это было в прошлой жизни

Ровно 11 лет назад. В этот день Шевченко оформил победный дубль в стартовом матче Евро-2012

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

11 июня, ровно 11 лет назад сборная Украины в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2012 обыграла национальную команду Швеции.

Победу нашей команде принес дубль Андрея Шевченко. Счет в той встрече на 52-й минуте открыл форвард шведов Златана Ибрагимовича.

Но уже через три минуты Шева ударом головой установил паритет на табло. А на 61-й минуте Андрей Николаевич вывел команду Олега Блохина вперед – украинский форвард также поразил ворота соперников головой.

Это были последние голы Андрея Шевченко в футболке главной команды страны, да и вообще в профессиональной карьере.

По теме
yellow-arrow
Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023
yellow-arrow
Ребров – о работе Ротаня в матче с Англией: Если он что-то спрашивал у меня, то личное
yellow-arrow
Ярмоленко: Мы никого не боимся, всех уважаем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде