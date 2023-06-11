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Ровно 11 лет назад. В этот день Шевченко оформил победный дубль в стартовом матче Евро-2012
Кажется, это было в прошлой жизни
Getty Images/Global Images Ukraine
11 июня, ровно 11 лет назад сборная Украины в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2012 обыграла национальную команду Швеции.
Победу нашей команде принес дубль Андрея Шевченко. Счет в той встрече на 52-й минуте открыл форвард шведов Златана Ибрагимовича.
Но уже через три минуты Шева ударом головой установил паритет на табло. А на 61-й минуте Андрей Николаевич вывел команду Олега Блохина вперед – украинский форвард также поразил ворота соперников головой.
Это были последние голы Андрея Шевченко в футболке главной команды страны, да и вообще в профессиональной карьере.
???? #вэтотдень на ЕВРО-2012:— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 11, 2023
???????? Два гола Андрея Шевченко принесли сборной Украины победу над Швецией 2:1! ???? pic.twitter.com/zCvnvh9beY
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