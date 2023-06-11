Ровно 11 лет назад. В этот день Шевченко оформил победный дубль в стартовом матче Евро-2012

11 июня, ровно 11 лет назад сборная Украины в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2012 обыграла национальную команду Швеции.

Победу нашей команде принес дубль Андрея Шевченко. Счет в той встрече на 52-й минуте открыл форвард шведов Златана Ибрагимовича.

Но уже через три минуты Шева ударом головой установил паритет на табло. А на 61-й минуте Андрей Николаевич вывел команду Олега Блохина вперед – украинский форвард также поразил ворота соперников головой.

Это были последние голы Андрея Шевченко в футболке главной команды страны, да и вообще в профессиональной карьере.