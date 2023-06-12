  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. На матче Германия - Украина ожидается аншлаг
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На матче Германия - Украина ожидается аншлаг

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Проданы все 35 тысяч билетов

На матче Германия - Украина ожидается аншлаг

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

На товарищеском матче Германия - Украина ожидается аншлаг. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Все 35 тысяч билетов на игру уже проданы.

Отмечается, что среди зрителей будет немало украинцев.

Поединок пройдет в Бремене на стадионе "Везерштадион", домашней арене клуба "Вердер".

Напомним, спарринг состоится сегодня, в понедельник, 12 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

Читайте такжеГермания - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023
По теме
yellow-arrow
Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Германии и Украины? Квиз
yellow-arrow
Езерский: Спарринг с Германией должен стать информативным для Реброва
yellow-arrow
Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Германия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде