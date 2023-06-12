Национальная сборная Украины
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На матче Германия - Украина ожидается аншлаг
Проданы все 35 тысяч билетов
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
На товарищеском матче Германия - Украина ожидается аншлаг. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Все 35 тысяч билетов на игру уже проданы.
Отмечается, что среди зрителей будет немало украинцев.
Поединок пройдет в Бремене на стадионе "Везерштадион", домашней арене клуба "Вердер".
Напомним, спарринг состоится сегодня, в понедельник, 12 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
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Источник:УАФ
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