На матче Германия - Украина ожидается аншлаг

На товарищеском матче Германия - Украина ожидается аншлаг. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Все 35 тысяч билетов на игру уже проданы.

Отмечается, что среди зрителей будет немало украинцев.

Поединок пройдет в Бремене на стадионе "Везерштадион", домашней арене клуба "Вердер".

Напомним, спарринг состоится сегодня, в понедельник, 12 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.