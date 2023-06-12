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Минус четыре игрока. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Список игроков, которые могут принять участие в игре
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня, 12 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии. Игра пройдет в Бремене на стадионе "Везерштадион". В этом поединке Сергей Ребров может рассчитывать на 23-х футболистов.
Заявка сборной Украины на матч с Германией
1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Валерий Бондарь, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Бремене, в заявку на матч не попали Сергей Кривцов, Виталий Буяльский, Владислав Кочергин и Назарий Русин.
Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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