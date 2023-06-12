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Национальная сборная Украины

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Минус три игрока. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией

Национальная сборная Украины
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Список игроков, которые могут принять участие в игре

Минус три игрока. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Сегодня, 12 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии. Игра пройдет в Бремене на стадионе "Везерштадион". В этом поединке Сергей Ребров может рассчитывать на 23-х футболистов.

Заявка сборной Украины на матч с Германией

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Валерий Бондарь, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Бремене, в заявку на матч не попали Виталий Буяльский, Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Германия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
12.06.2023 в 10:48
Вроде бы все правильно. Только вместо Ваната лучше бы Кочергина взять. Но Реброву виднее.
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