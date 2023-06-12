Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

У сборной Украины начинается новая эра – под руководством Сергея Реброва. Похоже, что этот тренер у руля национальной команды – надолго. Символично, что дебют приходится на товарищеский матч против Германии, который имеет особое значение для Бундестим. Это будет тысячная игра в истории немецкой сборной. На стадионе ожидается аншлаг.

Не перегорит ли сборная Украины в таких условиях? Какой состав выберет Ребров, учитывая, что в течение недели придется сыграть два официальных поединка? Узнаем во время видеотрансляции, запланированной на 19:00 на видеосервисе MEGOGO. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного вещания.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

12.06.2023. Товарищеский матч

Германия. Бремен. "Везерштадион"

Арбитр в поле – Анастасиос Судиропулос (Греция)

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO, Суспільне (региональное вещание)