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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Германия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

У сборной Украины начинается новая эра – под руководством Сергея Реброва. Похоже, что этот тренер у руля национальной команды – надолго. Символично, что дебют приходится на товарищеский матч против Германии, который имеет особое значение для Бундестим. Это будет тысячная игра в истории немецкой сборной. На стадионе ожидается аншлаг.

Не перегорит ли сборная Украины в таких условиях? Какой состав выберет Ребров, учитывая, что в течение недели придется сыграть два официальных поединка? Узнаем во время видеотрансляции, запланированной на 19:00 на видеосервисе MEGOGO. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного вещания.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

12.06.2023. Товарищеский матч
Германия. Бремен. "Везерштадион"
Арбитр в поле – Анастасиос Судиропулос (Греция)

Германия 19:00 Украина

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO, Суспільне (региональное вещание)

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Трансляція матчу Німеччина - Україна
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