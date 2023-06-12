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Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Германия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
У сборной Украины начинается новая эра – под руководством Сергея Реброва. Похоже, что этот тренер у руля национальной команды – надолго. Символично, что дебют приходится на товарищеский матч против Германии, который имеет особое значение для Бундестим. Это будет тысячная игра в истории немецкой сборной. На стадионе ожидается аншлаг.
Не перегорит ли сборная Украины в таких условиях? Какой состав выберет Ребров, учитывая, что в течение недели придется сыграть два официальных поединка? Узнаем во время видеотрансляции, запланированной на 19:00 на видеосервисе MEGOGO. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного вещания.
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12.06.2023. Товарищеский матч
Германия. Бремен. "Везерштадион"
Арбитр в поле – Анастасиос Судиропулос (Греция)
Германия 19:00 Украина
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO, Суспільне (региональное вещание)
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