Езерский: Спарринг с Германией должен стать информативным для Реброва

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский поделился своими ожиданиями накануне товарищеского матча сине-желтых с Германией.

— Владимир Иванович, сборная Украины получила нового главного тренера. Вы с оптимизмом встретили эту новость?

— Думаю, своей работой на клубном уровне Сергей Станиславович Ребров заслужил право стать главным тренером сборной Украины. Считаю, что это есть плюс для главной команды страны. Верю, что новому наставнику удастся достичь хороших результатов и при этом показывать качественный футбол.

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— Впереди сине-желтых ждут три поединка, первый из которых против Германии. Насколько важным будет этот спарринг для нового тренерского штаба?

— Конечно, после сложного сезона футболистам будет непросто показать свой максимум. Однако игрокам необходимо зарекомендовать себя перед новым тренерским штабом. Спарринг с Германией в большей степени должен стать информативным, чтобы Сергей Ребров мог увидеть сильные и слабые стороны своих подопечных. К тому же, наставник попытается в этом поединке смоделировать игру своей команды перед официальными поединками, в которых нам нужен только максимальный результат.

— Положительный результат не помешал бы украинцам перед отборочными матчами Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты ...

— Конечно, положительный результат всегда играет роль. Однако, в данном случае это отходит на второй план, поскольку это дебютный матч с новым главным тренером, которому нужно донести подопечным свои идеи, чтобы футболисты смогли перенести это на футбольное поле. Поэтому для сборной этот матч будет в определенной степени ознакомительным. При этом, не стоит забывать, что у соперников очень сильная и титулованная сборная, для которой это будет 1000 поединок в истории. Для Германии эта игра будет очень важной в плане достижения победы, - сказал Езерский.