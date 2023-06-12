Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Германии и Украины? Квиз

Сегодня, 12 июня, в Бремене пройдет товарищеский поединок между национальными сборными Германии и Украины. Это будет юбилейный 1000-й матч в истории Бундестим, а для Сергея Реброва эта игра станет дебютной во главе главного тренера "сине-желтых". Вообще, это будет девятая встреча между этими командами.

Перед этой игрой мы предлагаем освежить в памяти очные матчи Германии и Украины, пройдя наш квиз.