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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Германии и Украины? Квиз

Национальная сборная Украины
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Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Германии и Украины? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 июня, в Бремене пройдет товарищеский поединок между национальными сборными Германии и Украины. Это будет юбилейный 1000-й матч в истории Бундестим, а для Сергея Реброва эта игра станет дебютной во главе главного тренера "сине-желтых". Вообще, это будет девятая встреча между этими командами.

Перед этой игрой мы предлагаем освежить в памяти очные матчи Германии и Украины, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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