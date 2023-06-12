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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Начало игры – в 19:00 по киевскому времени

Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 12 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии. Игра пройдет в Бремене на стадионе "Везерштадион". Официальные представители обеих команд определились с комплектами формы.

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Подопечные Сергея Реброва выйдут на поле в домашней форме - желтых футболках и шортах. Голкипер украинской команды сыграет в салатовом. Сборная Германии проведет матч в комбинированной бело-черной форме, которая была создана специально к этой встрече, которая станет для Бундестима 1 000-й в истории.

Старт игры запланировано на 19:00 по Киеву.

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Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии - изображение 1Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии - изображение 2
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии - изображение 3
Фото: УАФ/ Олександр Гливинський
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В статье: Украина Германия
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Источник:
УАФ

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