Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии

Сегодня, 12 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии. Игра пройдет в Бремене на стадионе "Везерштадион". Официальные представители обеих команд определились с комплектами формы.

Подопечные Сергея Реброва выйдут на поле в домашней форме - желтых футболках и шортах. Голкипер украинской команды сыграет в салатовом. Сборная Германии проведет матч в комбинированной бело-черной форме, которая была создана специально к этой встрече, которая станет для Бундестима 1 000-й в истории.

Старт игры запланировано на 19:00 по Киеву.

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Фото: УАФ/ Олександр Гливинський