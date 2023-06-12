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Кривцов прибыл в расположение сборной Украины
У защитника был длительный путь из США
Фото: канал УАФ на YouTube
Защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своей дороге в расположение команды.
"Очень тяжелая дорога была, я почти двое суток не спал, потому что был самолет из Бостона в Майами, оттуда утром вылетал в Стамбул, а оттуда - в Бремен. Еще мне подфартило, что сзади сидела маленькая девочка, которая не хотела, чтобы я выспался, почти весь полет плакала.
Очень хочется поговорить на родном языке. Очень соскучился по ребятам. Когда я играл в "Шахтере", то видел их почти каждый день. Скучал по игрокам других команд, а своих видел почти каждый день. Теперь ситуация изменилась - мы общаемся в онлайн-режиме. Хочу увидеть их как можно быстрее, пообщаться, обнять", - сказал Кривцов.
Отметим, что 32-летний футболист вызван на июньский сбор, но не попал в заявку на сегодняшний товарищеский матч с Германией.
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