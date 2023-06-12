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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов прибыл в расположение сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У защитника был длительный путь из США

Кривцов прибыл в расположение сборной Украины

Фото: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своей дороге в расположение команды.

"Очень тяжелая дорога была, я почти двое суток не спал, потому что был самолет из Бостона в Майами, оттуда утром вылетал в Стамбул, а оттуда - в Бремен. Еще мне подфартило, что сзади сидела маленькая девочка, которая не хотела, чтобы я выспался, почти весь полет плакала.

Очень хочется поговорить на родном языке. Очень соскучился по ребятам. Когда я играл в "Шахтере", то видел их почти каждый день. Скучал по игрокам других команд, а своих видел почти каждый день. Теперь ситуация изменилась - мы общаемся в онлайн-режиме. Хочу увидеть их как можно быстрее, пообщаться, обнять", - сказал Кривцов.

Отметим, что 32-летний футболист вызван на июньский сбор, но не попал в заявку на сегодняшний товарищеский матч с Германией.

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В статье: Сергей Кривцов Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.06.2023 в 14:46
для чего посидеть на лавке--а платить придётся
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