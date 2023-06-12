Кривцов прибыл в расположение сборной Украины

Защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своей дороге в расположение команды.

"Очень тяжелая дорога была, я почти двое суток не спал, потому что был самолет из Бостона в Майами, оттуда утром вылетал в Стамбул, а оттуда - в Бремен. Еще мне подфартило, что сзади сидела маленькая девочка, которая не хотела, чтобы я выспался, почти весь полет плакала.

Очень хочется поговорить на родном языке. Очень соскучился по ребятам. Когда я играл в "Шахтере", то видел их почти каждый день. Скучал по игрокам других команд, а своих видел почти каждый день. Теперь ситуация изменилась - мы общаемся в онлайн-режиме. Хочу увидеть их как можно быстрее, пообщаться, обнять", - сказал Кривцов.