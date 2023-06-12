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Мудрик: Матч с Германией? Нет никаких ожиданий, но победить всегда хотим
Первый матч Реброва уже сегодня
Скриншот: УАФ
Вингер
"Везерштадион"? Классный стадион, хорошее поле. Будем выходить играть.
Нет никаких ожиданий. Всегда классно играть против сильных. Никаких ожиданий, но победить всегда хотим. Мы помним, что мы сборная – национальная команда, первая команда страны. Всегда должны играть только на победу", – заявил Мудрик.
Напомним, что матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени, UA-Футбол проведет
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