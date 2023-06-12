Мудрик: Матч с Германией? Нет никаких ожиданий, но победить всегда хотим

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Германии в Бремене на поле арены "Везерштадион".

"Везерштадион"? Классный стадион, хорошее поле. Будем выходить играть. Нет никаких ожиданий. Всегда классно играть против сильных. Никаких ожиданий, но победить всегда хотим. Мы помним, что мы сборная – национальная команда, первая команда страны. Всегда должны играть только на победу", – заявил Мудрик.