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Мудрик: Матч с Германией? Нет никаких ожиданий, но победить всегда хотим

Национальная сборная Украины
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Первый матч Реброва уже сегодня

Мудрик: Матч с Германией? Нет никаких ожиданий, но победить всегда хотим

Скриншот: УАФ

Новина українською

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Германии в Бремене на поле арены "Везерштадион".

"Везерштадион"? Классный стадион, хорошее поле. Будем выходить играть.

Нет никаких ожиданий. Всегда классно играть против сильных. Никаких ожиданий, но победить всегда хотим. Мы помним, что мы сборная – национальная команда, первая команда страны. Всегда должны играть только на победу", – заявил Мудрик.

Напомним, что матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени, UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Германия Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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