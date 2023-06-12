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Первый выбор Реброва. Мудрик, Цыганков, Ярмоленко и Довбик - в старте сборной Украины на Германию

Национальная сборная Украины
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Стартовые составы команд

Первый выбор Реброва. Мудрик, Цыганков, Ярмоленко и Довбик - в старте сборной Украины на Германию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 12 июня, на поле арены "Везерштадион" состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Это будет первый поединок Сергея Реброва в качестве главного тренера национальной команды.

Германия: Трапп, Рюдигер, Раум, Гинтер, Киммих, Горетцка, Фюллькруг, Шлоттербек, Брандт, Сане, Вольф

Запасные: тер Штеген, Лено, Керер, Хавертц, Хенрихс, Мусиала, Клостерманн, Хофманн, Джан, Виртц, Чау

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Мудрик, Судаков, Степаненко, Цыганков, Ярмоленко, Довбик

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Игнатенко, Конопля, Пихаленок, Зубков

Напомним, что матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени, UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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В статье: Украина Германия
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Комментарии (3)
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vismut (Запорожье)
12.06.2023 в 18:14
Главное - участие
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+1
-2
Cassid (Kiev)
12.06.2023 в 18:07
Сколько еще Ярмоленко будут пихать в состав? Дайте уже нормальным игрокам дорогу. Пихаленок в центр пасы на Довбика отдавать
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+2
-2
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vismut (Запорожье)
12.06.2023 в 18:16
Вот начнётся отбор и пусть играют. Особенно Пихалёнок
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0
-2

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