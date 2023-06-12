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Первый выбор Реброва. Мудрик, Цыганков, Ярмоленко и Довбик - в старте сборной Украины на Германию
Стартовые составы команд
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 12 июня, на поле арены "Везерштадион" состоится товарищеский матч между сборными Германии и
Это будет первый поединок Сергея Реброва в качестве главного тренера национальной команды.
Германия: Трапп, Рюдигер, Раум, Гинтер, Киммих, Горетцка, Фюллькруг, Шлоттербек, Брандт, Сане, Вольф
Запасные: тер Штеген, Лено, Керер, Хавертц, Хенрихс, Мусиала, Клостерманн, Хофманн, Джан, Виртц, Чау
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Мудрик, Судаков, Степаненко, Цыганков, Ярмоленко, Довбик
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Игнатенко, Конопля, Пихаленок, Зубков
Напомним, что матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени, UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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