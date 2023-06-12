Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Русин: Впервые о вызове в сборную прочел в интернете
Назарий не был в основном списке
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "Зари" Назарий Русин поделился впечатлениями от дебютного вызова в
- Попасть в национальную сборную – мечта каждого футболиста. Впервые я прочел об этом в интернете. Потом меня все поздравляли, а дальше я связался с администраторами команды и узнал о вызове.
– Для тебя это была неожиданность?
– Конечно. Я посмотрел список. Меня там не было и я даже не рассчитывал на это.
- Может, уже как-то начал планировать себе отпуск, потому что сезон насыщен?
- Да, уже немного туда-сюда, но никакой отпуск не заменит вызов в сборную Украины.
Популярное сейчас
- Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
- Определились все возможные соперники Динамо по пути в группу Лиги конференций
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
Новости по теме
- 20:44 Украинские Сборная Украины вылетела в Германию на свой первый сбор под руководством Реброва. ФОТО
- 16:52 Украинские УПЛ. Минай – Заря 0:3. Без переходных матчей для закарпатцев, без квалификации ЛЧ для луганчан
- 17:59 Украинские Александрия - Заря 0:2. Луганчане идут за серебром. Видео обзор матча