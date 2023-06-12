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Русин: Впервые о вызове в сборную прочел в интернете

Национальная сборная Украины
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Назарий не был в основном списке

Русин: Впервые о вызове в сборную прочел в интернете

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Форвард "Зари" Назарий Русин поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную Украины.

- Попасть в национальную сборную – мечта каждого футболиста. Впервые я прочел об этом в интернете. Потом меня все поздравляли, а дальше я связался с администраторами команды и узнал о вызове.

– Для тебя это была неожиданность?

– Конечно. Я посмотрел список. Меня там не было и я даже не рассчитывал на это.

- Может, уже как-то начал планировать себе отпуск, потому что сезон насыщен?

- Да, уже немного туда-сюда, но никакой отпуск не заменит вызов в сборную Украины.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Назарий Русин
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