Русин: Впервые о вызове в сборную прочел в интернете

Форвард "Зари" Назарий Русин поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную Украины .

- Попасть в национальную сборную – мечта каждого футболиста. Впервые я прочел об этом в интернете. Потом меня все поздравляли, а дальше я связался с администраторами команды и узнал о вызове.

– Для тебя это была неожиданность?

– Конечно. Я посмотрел список. Меня там не было и я даже не рассчитывал на это.

- Может, уже как-то начал планировать себе отпуск, потому что сезон насыщен?

- Да, уже немного туда-сюда, но никакой отпуск не заменит вызов в сборную Украины.