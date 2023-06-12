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Германия – Украина. 1:0. Сборная пропускает первый гол при Реброве

Национальная сборная Украины
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Первый гол Вольфа за сборную

Германия – Украина. 1:0. Сборная пропускает первый гол при Реброве

Фото: из открытых источников

Новина українською

Германия открыла счет в товарищеском матче против сборной Украины. Первый гол команда Сергея Реброва пропустила от Мариуса Вольфа. Мариус подхватил мяч в штрафной площади и не оставил шансов Трубину на спасение ворот. Счет 1:0.

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6' Мариус Вольф – 1:0.

Это первый гол Вольфа за сборную Германии. Всего он провел за Бундестим 2 матча.

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В статье: Сергей Ребров Украина Германия Мариус Вольф
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