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Национальная сборная Украины

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Германия – Украина. 1:2. Цыганков быстро сравнивает счет, а Рюдигер выводит Реброва вперед

Национальная сборная Украины
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Гол могли засчитать на Мудрика

Германия – Украина. 1:2. Цыганков быстро сравнивает счет, а Рюдигер выводит Реброва вперед

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина быстро отыгырывается и выходит вперед в товарищеском матче против сборной Германии. Сначала Цыганков осравнял, а потом Мудрик добил.

Сначала Цганков оторвался от защитников и, выдержав линию офсайда, переиграл Кевина Траппа и сравнял счет.

19' Виктор Цыганков – 1:1.

А следом Михаил Мудрик пробил и защитник сборной Германии Антонио Рюдигер неудачно срезал мяч в свои ворота. Автогол.

23' Антонио Рюдигер – 1:2.

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В статье: Украина Германия Антонио Рюдигер Виктор Цыганков
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