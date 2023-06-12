Германия – Украина. 1:2. Цыганков быстро сравнивает счет, а Рюдигер выводит Реброва вперед

Украина быстро отыгырывается и выходит вперед в товарищеском матче против сборной Германии. Сначала Цыганков осравнял, а потом Мудрик добил.

Сначала Цганков оторвался от защитников и, выдержав линию офсайда, переиграл Кевина Траппа и сравнял счет.

19' Виктор Цыганков – 1:1.

А следом Михаил Мудрик пробил и защитник сборной Германии Антонио Рюдигер неудачно срезал мяч в свои ворота. Автогол.

23' Антонио Рюдигер – 1:2.