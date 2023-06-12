Национальная сборная Украины
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Германия – Украина. 1:2. Цыганков быстро сравнивает счет, а Рюдигер выводит Реброва вперед
Гол могли засчитать на Мудрика
Фото: Getty Images
Украина быстро отыгырывается и выходит вперед в товарищеском матче против сборной Германии. Сначала Цыганков осравнял, а потом Мудрик добил.
Сначала Цганков оторвался от защитников и, выдержав линию офсайда, переиграл Кевина Траппа и сравнял счет.
19' Виктор Цыганков – 1:1.
А следом Михаил Мудрик пробил и защитник сборной Германии Антонио Рюдигер неудачно срезал мяч в свои ворота. Автогол.
23' Антонио Рюдигер – 1:2.
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