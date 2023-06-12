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Германия – Украина. 1:3. Виктор Цыганков делает дубль в ворота Бундестим
Виктора сегодня не остановить
Фото: Getty Images
Украина забивает третий в ворота сборной Германии в первом матче под руководством Сергея Реброва. Виктор Цыганков делает дубль в ворота Кевина Траппа.
Артем Довбик отдал голевой пас в штрафную на Виктора Цыганкова. Вингер точным ударом с близкой дистанции прошил Кевина Траппа. Счет близится к разгромному.
56' Виктор Цыганков – 1:3.
Этот гол стал для Виктора 10-м в международной карьере.
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