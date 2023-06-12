Германия – Украина. 1:3. Виктор Цыганков делает дубль в ворота Бундестим

Украина забивает третий в ворота сборной Германии в первом матче под руководством Сергея Реброва. Виктор Цыганков делает дубль в ворота Кевина Траппа.

Артем Довбик отдал голевой пас в штрафную на Виктора Цыганкова. Вингер точным ударом с близкой дистанции прошил Кевина Траппа. Счет близится к разгромному.

56' Виктор Цыганков – 1:3.

Этот гол стал для Виктора 10-м в международной карьере.