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Германия – Украина. 1:3. Виктор Цыганков делает дубль в ворота Бундестим

Национальная сборная Украины
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Виктора сегодня не остановить

Германия – Украина. 1:3. Виктор Цыганков делает дубль в ворота Бундестим

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина забивает третий в ворота сборной Германии в первом матче под руководством Сергея Реброва. Виктор Цыганков делает дубль в ворота Кевина Траппа.

Артем Довбик отдал голевой пас в штрафную на Виктора Цыганкова. Вингер точным ударом с близкой дистанции прошил Кевина Траппа. Счет близится к разгромному.

56' Виктор Цыганков – 1:3.

Этот гол стал для Виктора 10-м в международной карьере.

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В статье: Украина Германия Виктор Цыганков
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