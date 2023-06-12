Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ванат дебютировал в сборной Украины
Первый дебютант при Реброве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Динамо Владислав Ванат дебютировал в сборной Украины.
Нападающий вышел на 64-й минуте, заменив Артема Довбика.
К этому моменту сборная Украины обыгрывает Германию со счётом 3:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Со старыми знакомыми. Определились все потенциальные соперники Ворсклы во втором квалификационном раунде ЛК
- Минус четыре игрока. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
- Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн