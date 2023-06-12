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Национальная сборная Украины

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Ванат дебютировал в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Первый дебютант при Реброве

Ванат дебютировал в сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Динамо Владислав Ванат дебютировал в сборной Украины.

Нападающий вышел на 64-й минуте, заменив Артема Довбика.

К этому моменту сборная Украины обыгрывает Германию со счётом 3:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Германия Динамо (Киев) Владислав Ванат
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