Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины
Виктор оформил дубль в ворота сборной Германии
Фото: Getty Images
В стартовом составе украинской команды вышел вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который к 56-й минуте отметился дублем и установил счет 3:1.
Таким образом, это 8-й и 9-й гол вингера за национальную команду в 46 матчах.
В списке бомбардиров 25-летний Цыганков сравнялся с Андреем Гусевым и Андреем Воробьем, игроки делят 9-11 места в табеле.
Ну и напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Украины – Андрей Шевченко с 48-ю голами.
Популярное сейчас
- Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Минус четыре игрока. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023
- Шахтер увольняет Йовичевича? Как будет играть сборная с Ребровым и почему Месси перешел в МЛС
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 20:44 Украинские Сборная Украины вылетела в Германию на свой первый сбор под руководством Реброва. ФОТО
- 13:06 Украинские Новый контракт Довбика с Днепром-1 – не спортивное самоубийство. Клуб прогрессирует, а перспективы для сборной растут и в УПЛ
- 07:37 Зарубежные УПЛ завершилась, Реал попрощался с Бензема, Златан - с футболом. Главные новости за 4 июня