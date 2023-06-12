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Цыганков вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Виктор оформил дубль в ворота сборной Германии

Цыганков вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины

Фото: Getty Images

Новина українською

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва проводит товарищеский матч со сборной Германии.

В стартовом составе украинской команды вышел вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который к 56-й минуте отметился дублем и установил счет 3:1.

Таким образом, это 8-й и 9-й гол вингера за национальную команду в 46 матчах.

В списке бомбардиров 25-летний Цыганков сравнялся с Андреем Гусевым и Андреем Воробьем, игроки делят 9-11 места в табеле.

Ну и напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Украины – Андрей Шевченко с 48-ю голами.

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В статье: Украина Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (6)
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Kaiso Vegas
12.06.2023 в 21:41
От мені цікаво: чому за часів гри у ДК Віктора усі сприймали як «кришталевого» гравця, а переїхавши до Ла Ліги ця «кришталевість» кудись зникла? P. S.: впевнений, що Віктор – не єдиний приклад, хто зна на якому рівні зараз був би той же Попов, якби грав за іншу команду
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Zapp Brannigan (Київ)
12.06.2023 в 22:16
Ну раз на раз не приходиться, поки йому щастить. Подивіться на приклади Ярмоли і Коноплянки. Обоє "кришталеві" і якраз у Європі травмами собі кар'єру попсували...
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Papaye (Dnipro)
12.06.2023 в 21:15
А хіба голи у товариських матчах йдуть у залік?
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Алекс Старков (Чернігів)
12.06.2023 в 21:31
Так, шановний, цей матч проводився під егідою не лише УЄФА, а навіть і ФІФА. Зайди на сайти ціх шановних установ і там його знайдеш. Якби до уваги брались лише матчі в офіційних турнірах збірних, то навряд чи хтось набрав хоч 50 ігор. Хоча можу помилятись.
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vvasssya (Харьков)
12.06.2023 в 21:02
Андрій Горобець звучить кумедно!))) Цікаво Воробей знає що це про нього йде мова...
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Papaye (Dnipro)
12.06.2023 в 21:14
Капітан Андрій Горобець!!!)))
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