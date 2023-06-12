Цыганков вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва проводит товарищеский матч со сборной Германии.

В стартовом составе украинской команды вышел вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который к 56-й минуте отметился дублем и установил счет 3:1.

Таким образом, это 8-й и 9-й гол вингера за национальную команду в 46 матчах.

В списке бомбардиров 25-летний Цыганков сравнялся с Андреем Гусевым и Андреем Воробьем, игроки делят 9-11 места в табеле.

Ну и напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Украины – Андрей Шевченко с 48-ю голами.