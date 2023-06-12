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Цыганков - лучший игрок сборной Украины в матче с Германией по оценке SofaScore. ФОТО
Оценки за матч
Фото: Getty Images
Сборная Украины сыграла свой первый матч под руководством Сергея Реброва – товарищеским поединок с Германией
По итогам поединки портал SofaScore выставил оценки игрокам.
В составе сборной Украины лучшим игроком был признан хавбек Виктора Цыганкова.
Полузащитник за 71 минуту на поле успел оформить дубль, нанес 2 удара по воротам, сделал 17 касаний мяча и отдал 10 точных передач из 12 (83%) и получил оценку 8,1. Далее лучшими были Артем Довбик (7,3), Андрей Ярмоленко (7) и Александр Тымчик (7).
У Германии лучшим стал вышедший на замену Кай Хаверц (7,5).
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