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Цыганков - лучший игрок сборной Украины в матче с Германией по оценке SofaScore. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Оценки за матч

Цыганков - лучший игрок сборной Украины в матче с Германией по оценке SofaScore. ФОТО

Фото: Getty Images

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Сборная Украины сыграла свой первый матч под руководством Сергея Реброва – товарищеским поединок с Германией завершился вничью 3:3.

По итогам поединки портал SofaScore выставил оценки игрокам.

В составе сборной Украины лучшим игроком был признан хавбек Виктора Цыганкова.

Полузащитник за 71 минуту на поле успел оформить дубль, нанес 2 удара по воротам, сделал 17 касаний мяча и отдал 10 точных передач из 12 (83%) и получил оценку 8,1. Далее лучшими были Артем Довбик (7,3), Андрей Ярмоленко (7) и Александр Тымчик (7).

У Германии лучшим стал вышедший на замену Кай Хаверц (7,5).

Цыганков - лучший игрок сборной Украины в матче с Германией по оценке SofaScore. ФОТО - изображение 1
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В статье: Украина Германия Виктор Цыганков
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