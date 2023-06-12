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Ребров: Мы достаточно создавали моменты и могли забивать даже больше

Национальная сборная Украины
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Пресс-конференция Сергея Реброва

Ребров: Мы достаточно создавали моменты и могли забивать даже больше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги товарищеского матча с Германией. Напомним, что встреча завершилась вничью 3:3.

- Четырех игроков вы не включили в заявку на игру: Кривцов, Буяльский, Русин и Кочергин.
– Мы пытались на каждую позицию создать конкуренцию, и выпали эти игроки. Нет никаких вопросов к тренировочному процессу. Надо было решать, но я уверен, что они понимают и будут готовиться к официальным матчам.

- 3:3 с Германией – это успех или потеря победы?
- Вы спросите себя, успех ли сыграть с Германией 3:3 или нет. Это неофициальная игра. Мы достаточно создавали моменты и могли забивать даже больше.

– Замены были плановые или вы по ходу матчей определялись?
– Несколько замен были планово. Но в конце мы оставили две замены и использовали в последнее время. Мы видели, что Миколенко немного испытывает [проблемы с коленом]. Последние две смены мы уже смотрели по ситуации на поле.

– Как бы вы оценили игру сборной Украины?
- Я благодарен игрокам, болельщикам, пришедшим на стадион. Мы ощущали их поддержку. Это было очень важно. Мы слышали [скандирование] "ВСУ" - мы тоже присоединяемся. Эта игра очень важна для Украины: показать поддержку Германии, предложившей нам эту игру. Мы очень благодарны им. Для меня лично это очень важный матч: он первый. Я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к этой игре. Я считаю, что мы показали достойный результат.

Это очень важный матч для Украины. Мы все благодарны Германии за поддержку нашей страны в войне с агрессором. Этот матч очень важен для нашей страны. Мы очень благодарны Германии за эту встречу.

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В статье: Сергей Ребров Украина Германия
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