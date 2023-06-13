Назван обладатель Лев Матча сборной Украины против Германии

Нічого дивовижного...Два гола, хоч другий то більше заслуга Довбика... Перехід у Ла Лігу дав Віктору новий поштовх. А ММ не дивлячись на перехід у провідний чемпіонаті далі ПІВзахисник... Ну не можна при обороні просто спостерігати за діями суперника ЗБЛИЗЬКА, не намагаючись, якщо не відібрати м'яча, то хоч би заважати діяти опоненту!