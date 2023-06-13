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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Назван обладатель Лев Матча сборной Украины против Германии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Приз достался Виктору Цыганкову

Назван обладатель Лев Матча сборной Украины против Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики путем голосования определили лучшего игрока сборной Украины в товарищеском матче против команды Германии. Индивидуальную награду "Лев матча" получил вингер Виктор Цыганков, оформивший дубль в поединке.

За Цыганкова отдали 62% респондентов, второй место занял защитник Александр Тымчик - 12% голосов. Третий - Андрей Ярмоленко (9%).

Напомним, украинцы сыграли вничью с Германией (3:3) в рамках товарищеской игры. Для Бундестим встреча против команды Украины стала юбилейной, 1000-й в истории.

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Фото: УАФ
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В статье: Украина Германия Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
13.06.2023 в 08:58
Нічого дивовижного... Два гола, хоч другий то більше заслуга Довбика... Перехід у Ла Лігу дав Віктору новий поштовх. А ММ не дивлячись на перехід у провідний чемпіонат і далі ПІВзахисник... Ну не можна при обороні просто спостерігати за діями суперника ЗБЛИЗЬКА, не намагаючись, якщо не відібрати м'яча, то хоч би заважати діяти опоненту!
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Kaiso Vegas
13.06.2023 в 09:43
Взагалі, по учорашній грі, я би на місці Реброва відпустив ММ до молодіжки
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