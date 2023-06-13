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Назван обладатель Лев Матча сборной Украины против Германии
Приз достался Виктору Цыганкову
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики путем голосования определили лучшего игрока сборной Украины в товарищеском матче против команды Германии. Индивидуальную награду "Лев матча" получил вингер Виктор Цыганков, оформивший дубль в поединке.
За Цыганкова отдали 62% респондентов, второй место занял защитник Александр Тымчик - 12% голосов. Третий - Андрей Ярмоленко (9%).
Напомним, украинцы сыграли вничью с Германией (3:3) в рамках товарищеской игры. Для Бундестим встреча против команды Украины стала юбилейной, 1000-й в истории.
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