Арбитры матча Германия - Украина передали свой гонорар украинскому народу

Арбитры, обслуживавшие товарищеский матч Германия - Украина (3:3), передали свой гонорар в пользу украинского народа.

Об этом сообщает Kicker.

Поединок в Бремене судили рефери Анастасиос Сидиропулос, линейные арбитры Рейнхарт Буксбаум и Часан Кула, четвертый судья Иоаннис Пападопулос и видеоассистенты Аристотелис Диамантопулос и Спиридон Зампалас.

Общая сумма, которуя судейская бригада перечислит Украине, составляет около 4 000 евро.

Также напомним, что сборная Германии провела свой юбилейный, 1000-й матч в истории. Прибыль, полученная от проведения поединка, пойдет в Немецкого футбольного союза, который продолжает помогать людям, пострадавшим от российской военной агрессии.