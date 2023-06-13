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Арбитры матча Германия - Украина передали свой гонорар украинскому народу
Добрый жест
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Арбитры, обслуживавшие товарищеский матч Германия - Украина (3:3), передали свой гонорар в пользу украинского народа.
Об этом сообщает Kicker.
Поединок в Бремене судили рефери Анастасиос Сидиропулос, линейные арбитры Рейнхарт Буксбаум и Часан Кула, четвертый судья Иоаннис Пападопулос и видеоассистенты Аристотелис Диамантопулос и Спиридон Зампалас.
Общая сумма, которуя судейская бригада перечислит Украине, составляет около 4 000 евро.
Также напомним, что сборная Германии провела свой юбилейный, 1000-й матч в истории. Прибыль, полученная от проведения поединка, пойдет в Немецкого футбольного союза, который продолжает помогать людям, пострадавшим от российской военной агрессии.
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