  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Супермен с украинским плащом. Жирона отреагировала на сильную игру Цыганкова против Германии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Супермен с украинским плащом. Жирона отреагировала на сильную игру Цыганкова против Германии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Крутой арт

Супермен с украинским плащом. Жирона отреагировала на сильную игру Цыганкова против Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник,12 июня, сборная Украины сыграла вничью с Германией в товарищеском матче - 3:3. В составе сине-желтых дублем отличился вингер Виктор Цыганков.

"Жирона", за которую выступает Цыганков, не оставила без внимания игру украинского футболиста. Испанский клуб опубликовал в своих социальных сетях картинку, на которой изображен украинца в качестве супергероя, а также добавил соответствующую подпись.

"Каждый раз, когда вам нужно, Цыганков придет на помощь".

Напомним, Виктор Цыганков стал лучшим игроком матча Германия - Украина по версии SofaScore.

Читайте такжеТМ. Германия - Украина 3:3. Упущенная победа, но не вера в будущее
По теме
yellow-arrow
Арбитры матча Германия - Украина передали свой гонорар украинскому народу
yellow-arrow
Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина
yellow-arrow
Назван обладатель Лев Матча сборной Украины против Германии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Германия Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде