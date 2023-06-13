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Супермен с украинским плащом. Жирона отреагировала на сильную игру Цыганкова против Германии
Крутой арт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник,12 июня, сборная Украины сыграла вничью с Германией в товарищеском матче - 3:3. В составе сине-желтых дублем отличился вингер Виктор Цыганков.
"Жирона", за которую выступает Цыганков, не оставила без внимания игру украинского футболиста. Испанский клуб опубликовал в своих социальных сетях картинку, на которой изображен украинца в качестве супергероя, а также добавил соответствующую подпись.
"Каждый раз, когда вам нужно, Цыганков придет на помощь".
Напомним, Виктор Цыганков стал лучшим игроком матча Германия - Украина по версии SofaScore.
Sempre que ho necessitis, Tsygankov al rescat! ???????? pic.twitter.com/3AdU4Q2LII— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2023
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