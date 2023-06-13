Супермен с украинским плащом. Жирона отреагировала на сильную игру Цыганкова против Германии

В понедельник,12 июня, сборная Украины сыграла вничью с Германией в товарищеском матче - 3:3. В составе сине-желтых дублем отличился вингер Виктор Цыганков.

"Жирона", за которую выступает Цыганков, не оставила без внимания игру украинского футболиста. Испанский клуб опубликовал в своих социальных сетях картинку, на которой изображен украинца в качестве супергероя, а также добавил соответствующую подпись.

"Каждый раз, когда вам нужно, Цыганков придет на помощь".

Напомним, Виктор Цыганков стал лучшим игроком матча Германия - Украина по версии SofaScore.