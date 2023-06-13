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"Кто сказал, что должны побеждать?". Кривенцов оценил шансы Украины в отборе на Евро-2024
Впереди у сине-желтых матчи против македонцев и мальтийцев
Оксана Васильєва
Экс-футболист сборной Украины, а ныне тренер Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матчей "сине-желтых" в квалификации Евро-2024.
- Эта сборная Украины должна побеждать Северную Македонию и Мальту?
- Кто сказал, что должна? Сейчас слабых сборных нет. Но, по игре нашей национальной команды с Германией я понял, что "сине-желтые" и в следующих матчах будут биться за результат, за каждый мяч
- Можно сейчас спрогнозировать, кто выйдет в стартовом составе сборной Украины против Северной Македонии?
- Под рукой у Сергея Реброва - 20 футболистов. Тренер будет принимать решение, в зависимости от того, кто в каком состоянии будет в день матча. Однако, фактически, Ребров моделировал игру команды уже в поединке с Германией. Да, сборная Германия сейчас перестраивается, но этот процесс, в той или иной степени постоянно происходит в каждой национальной команде.
- Какие у вас надежды относительно результата в поединках с македонцами и мальтийцами?
- Наши футболисты продемонстрировали, что равнодушными они не будут. У нас есть качественный подбор исполнителей - на каждую позицию по два игрока. Соответственно, есть уверенность, что каждый из подопечных Реброва будет биться так же, как и в матче с Германией, - считает Кривенцов.
Поединки в рамках отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня соответственно.
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