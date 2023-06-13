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УЕФА напомнила, как в этот день два года назад Ярмоленко эффектно забил Нидерландам – ВИДЕО
Начал камбек в матче на Евро
фото - Getty Images
Пресс-служба УЕФА в своих социальных сетях любит вспоминать яркие футбольные эпизоды. Сегодня она опубликовала видео, как ровно два года назад – 13 июня 2021 – Андрей Ярмоленко забил в девятку ворот сборной Нидерландов.
Это был старт на Евро-2020 для сине-желтых. Первый тайм завершился вничью 0:0, а сразу после перерыва мы пропустили дважды. Впрочем, именно капитан на 75-й минуте нанес эффектный удар из-за пределов штрафной и попал точно в верхний угол. Очень быстро Роман Яремчук сравнял счет, но тот матч Украина в конце концов проиграла, не удержав Думфриса на 85-м.
#вэтотдень на ЕВРО-2020:— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 13, 2023
???????? Роскошный гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов! pic.twitter.com/8byKesAz2k
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