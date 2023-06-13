Германия – Украина. Реакция на первый матч Реброва. Цыганков – главный игрок сборной. ВИДЕО

Не спешите радоваться 3:3 против сборной Германии – возможно, это входило в пакет помощи. Как оценить дебют Сергея Реброва во главе сборной? За счет чего мы можем радоваться и какие проблемы у национальной команды? Об этом в видеореакции на первый матч Реброва и его тренерского штаба.

00:00 Это еще не команда Реброва

00:54 Цыганков – главный игрок сборной Украины

02:52 У сборной появилось желание, а Ярмола - топ

06:38 Главные проблемы сборной Реброва

08:48 Этот матч – не показатель!

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