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Национальная сборная Украины

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Германия – Украина. Реакция на первый матч Реброва. Цыганков – главный игрок сборной. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Главные выводы о дебюте Реброва

Германия – Украина. Реакция на первый матч Реброва. Цыганков – главный игрок сборной. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Не спешите радоваться 3:3 против сборной Германии – возможно, это входило в пакет помощи. Как оценить дебют Сергея Реброва во главе сборной? За счет чего мы можем радоваться и какие проблемы у национальной команды? Об этом в видеореакции на первый матч Реброва и его тренерского штаба.

00:00 Это еще не команда Реброва
00:54 Цыганков – главный игрок сборной Украины
02:52 У сборной появилось желание, а Ярмола - топ
06:38 Главные проблемы сборной Реброва
08:48 Этот матч – не показатель!

Спасибо, что смотришь!

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Це ж було вже. ФОТО репортаж с товарищеского матча Германия - Украина
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В статье: Украина Германия
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